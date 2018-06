Haat en broodnijd in de taxibranche rond Eindhoven Airport

Jorritsma wel, Houben niet in Herinde­lings­krant

6:00 NUENEN/EINDHOVEN - In de Herindelingskrant die inwoners van Nuenen en Eindhoven deze week in de brievenbus krijgen staat wel een interview met burgemeester John Jorritsma van Eindhoven maar niet met burgemeester Maarten Houben van Nuenen. De Nuenense burgemeester wilde niet meewerken aan een interview voor de Herindelingskrant, staat in een korte toelichting in het blad dat door de provincie Noord-Brabant is gemaakt.