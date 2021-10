Hachje van Eindhovense wethouders is gered, maar verziekte cultuur is niet zomaar weg

Peesjevee podcast Supporters­coö­r­di­na­tor Andre Coensen van PSV heeft na een turbulent leven ‘de mooiste baan ter wereld’

12 oktober In de Peesjevee Podcast is tijdens deze interlandperiode supporterscoördinator Andre Coensen van PSV te gast. Hij vertelt over zijn verleden als supporter en zijn huidige werkzaamheden voor PSV. Coensen maakte pakweg vijftien jaar geleden een omslag in zijn leven en besloot na lange stadionverboden om het roer om te gooien.