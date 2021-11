Hacker kan los op ‘slimste regio’, nog veel digitale open deuren bij fabrieken in Brainport

Peperdure Eindhoven­se parkeerga­ra­ge blijft leeg ‘door corona’, zegt de gemeente

EINDHOVEN - Met gemiddeld maar 25 parkeerders per dag is de 641 parkeerplaatsen tellende Park & Ride in de Genneper Parken nog bepaald geen doorslaand succes. Volgens de gemeente heeft de 20 miljoen euro kostende parkeergarage vooral last van corona.

27 november