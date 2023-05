Half jaar experiment met afsluiten bruggen over Dommel in wijk De Elzent

Spelende kinderen maken te veel lawaai: opnieuw uitstel voor tijdelijke bewoning schoolwo­nin­gen in Best

BEST – Opnieuw vertraging voor de tijdelijke bewoning van de vier schoolwoningen aan de Wildheuvel in Best. Om het geluid van spelende kinderen te beperken zijn extra maatregelen nodig. Die komen boven op de al hoge verbouwkosten.