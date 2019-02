‘Half menselijke vaasjes’ TU Eindhoven verbinden wetenschap met kunst

Nauwelijks animo voor kinderop­tocht in Eindhoven

7:01 EINDHOVEN - Een jammerlijk einde dreigt voor de Lampegatse Kinderoptocht in Eindhoven nu het aantal deelnemers de laatste jaren sterk is teruggelopen. Ooit liepen er honderden kinderen mee maar dit jaar staat de teller op vijf deelnemende loopgroepen. Dat is volgens de organisatie veel te weinig.