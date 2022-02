Half miljoen euro van gemeente Eindhoven voor vijf zieltogende winkelcentra in wijken

Wethouder Stijn Steenbakkers reikte in een leegstaande winkel in Kastelenplein als een volleerde Gaston de cheques uit aan vertegenwoordigers van de centra. ,,We kunnen hier niet alles mee oplossen, maar we kunnen wel zaken in gang zetten. De ondernemers zelf zullen ook voor cofinanciering (geld bij leggen - red.) moeten zorgen", aldus Steenbakkers. Hij noemde de wijkcentra ‘cruciaal’ voor de leefbaarheid in de wijde omgeving.