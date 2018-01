Halfjaar cel geëist tegen Eindhovenaar voor mishandelen vriendin

EINDHOVEN - Nee, hij had geen idee hoe zijn vriendin in juni aan haar gebroken kaak en oogkas kwam. En het letsel van april was hem niet eens opgevallen. Als de Eindhovenaar (50) al met zijn toenmalige vriendin ruziede dan bleef het bij woorden, vertelde hij de rechters maandagmiddag. Misschien had ze zichzelf verwond of was ze gevallen, oppert de man. Maar hij slaat meisjes niet.