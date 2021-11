Hallo! We zien elkaar in Achtse Barrier

Gewoon een keer hallo zeggen tegen iemand tijdens het boodschappen doen, wie doet het nog? Het klinkt zo eenvoudig, maar gebeurt het nog? En niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om andere wijkbewoners aan te spreken.

Langzaam druppelen de eerste bezoekers woensdagmiddag binnen in wijkcentrum de Mortel in de wijk. Voor de een is het de eerste keer en een beetje onwennig. Een ander ziet een bekend gezicht en heeft meteen aansluiting.

Over de streep

Om het ijs te breken, start de middag met het spel Over de streep. De eerste vragen zijn nog oppervlakkig; ‘Ben je de jongste thuis, dan mag je aan de andere kant van de streep gaan staan’. Al gauw komen de serieuzere vragen: ‘Twijfel je wel eens aan jezelf?’ of ‘Kun je je verhaal bij iemand kwijt?’ Bij de tafelgesprekken komen de eerste verhalen naar boven.

Quote Tot nu toe is het heel leuk. Het geeft mooie energie Wlaviana Albertus, wijkbewoonster

Wijkbewoonster Wlaviana Albertus is voor de tweede keer aanwezig en heeft al veel opgestoken. Ze komt om haar buurt beter te leren kennen. ,,Vandaag zie ik weer nieuwe mensen. Tot nu toe is het heel leuk. Het geeft mooie energie.”

Verbinding

Het project Hallo! in de wijk Achtse Barrier is opgezet voor meer verbinding in de wijk. De basis is gelegd tijdens drie workshops. De deelnemers spraken over eenzaamheid, bewustwording en wat je daar zelf aan kan doen.

,,Iedereen begint over activiteiten, maar daar haal je eenzaamheid niet mee weg. De vraag is: hoe maak je mensen bewust om meer contact te maken en aandacht voor elkaar te hebben?” zegt Christ Koppelmans van stichting Achtse Barrier voor elkaar.

Doeboek

Om bewoners te stimuleren is in juni het Hallo! doe-boek uitgedeeld, met opdrachten en vragen over verbinding in de wijk. Een stuk of vijftig bewoners, verspreid over de wijk, kregen opdrachten als: ga naar een supermarkt en vraag aan iemand wat die van de wijk vindt, of zeg eens hallo tegen iemand. ,,De bedoeling is dat het project als een olievlek door de wijk gaat voor iedereen die verbinding wil”, aldus Suzan Pennings van Buurt in Bloei, WIJeindhoven.

Energie

Een ander onderdeel van het programma is het Energygame, een spel voor persoonlijke verdieping. ,,Deelnemers gaan zich afvragen tijdens het spel waar ze energie van krijgen. Welke mensen en plekken passen bij hen? Er is snel de neiging om activiteiten op te zetten, maar mensen moeten eerst met zichzelf in verbinding”, aldus Pennings.

Het project is een pilot en een samenwerking van Achtse Barrie voor elkaar, WIJeindhoven, stichting Eindhoven in Contact en sociaal designersbureau Morgenmakers. Koppelmans: ,,Samen met Archipel Zorggroep gaan we ook eenzame ouderen erbij betrekken. De gemeente Eindhoven en diverse wijken zijn geïnteresseerd hoe het project loopt. Bij succes start het ook in andere wijken.”