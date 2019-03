Halverwege de vasten, tijd voor een feestje

Negen kapellen blazen en trommelen er op los zondagmiddag in wijkcentrum De Mortel in de Achtse Barrier tijdens het Havafestival, het halfvasten kapellenfestival. De vijf kapellen; Blitz, Tiswa, Farine, Hurkers en XBB, die wekelijks repeteren in het wijkcentrum, nodigen kapellen uit om na de carnaval nog eens flink lost te gaan. ,,Het is gezellig druk want de opkomst is goed. Maar er mogen wat meer buurtbewoners komen", zegt Peter Hessels van Tiswa.