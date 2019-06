Halverwege het jaar een stuk minder verkeersdoden op Brabantse wegen

In Brabant steeg het aantal verkeersdoden vorig jaar het hardst van alle provincies. Het verkeer schreef gitzwarte cijfers. Waar in 2017 nog 98 mensen het leven lieten bij een verkeersongeval, waren dat er een jaar later maar liefst 150, bleek uit cijfers van het CBS. Het ging om een stijging van 53 procent, wat in dertig jaar tijd niet meer was voorgekomen. Dat de provincie Brabant afstevende op een enorme stijging van het aantal verkeersdoden, werd halverwege 2018 in feite al duidelijk. Toen telde de provincie minstens 61 doden, een cijfer dat bovendien slechts gebaseerd was op ongevalgegevens van de politie. Mensen die gewond in het ziekenhuis waren opgenomen en daar na enkele dagen overleden, waren daar nog niet bij opgeteld.