Hammie Donné en Hockeyclub Eindhoven bijna even oud

Eindhoven­se start-up Skotty genomi­neerd voor Legal Tech Award

14:32 EINDHOVEN - Skotty, de Eindhovense startup die een alternatief voor e-mail bouwt, staat bij de laatste acht in de strijd om de Legal Tech Startup Awards. In de halve finale wordt bepaald of het Eindhovense 'wetransfer' een finaleplek krijgt. De halve finale vindt plaats op 24 mei in het gebouw van de Raad van State in Den Haag.