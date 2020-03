‘Hamsteren in Eindhoven valt nog mee, geen sprake van paniek’

EINDHOVEN - Een boodschapje extra, of gewoon normaal doen? Supermarkten zien door het oprukkende coronavirus een lichte stijging in de verkoop van levensmiddelen, maar vooralsnog is alles onder controle. Zo lijkt het.

John van Doormalen, franchisenemer van meerdere Albert Heijn-filialen, ziet dat mensen net een pakje meer rijst of pasta meenemen. ,,Van hamsteren is vooralsnog echt geen sprake. Klanten nemen van alle producten net een pakje meer mee. Waar eerst één blik soep gekocht werd, zijn dat er nu twee of drie. Dat is zichtbaar in de winkels en ook in de omzet die we draaien.”

Volledig scherm Bij het Strijpse winkelcentrum is nog een uitzonderlijke koopdrift te bespeuren. © Kees Martens

‘Nauwelijks meer dan normaal’

Eric van de Ven uit Eindhoven heeft net boodschappen gedaan bij winkelcentrum De Strijp iets meer diepvriesproducten gekocht. ,,Nauwelijks meer dan normaal hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik heb er wel vertrouwen in dat de aanvoer bij de supermarkten goed blijft.”

Met die aanvoer zit het volgens Pauline van den Brandhof, werkzaam bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam, wel goed. ,,Wij doen ons best om zo veel mogelijk klanten van dienst te zijn en dat lukt ook. Alles draait en leveranciers uit Italië geven aan dat er geen problemen zijn met levering van producten.”

Marianne van der Heijden, die ook bij De Strijp boodschappen heeft gedaan, heeft geen extra voedsel ingeslagen bij de supermarkt, maar merkt wel dat ze bewuster bezig is met hygiëne in de winkel. ,, Ik heb mijn handen in plastic zakjes gedaan. Da’s wel raar hé, ook bij het pinnen gebruik ik dat plastic zakje, dus ik ben er wel mee bezig.”

Volledig scherm Geen hamsterpaniek, maar hier en daar zijn toch lege schappen te bespeuren. Zoals hier bij Albert Heijn aan het Trudoplein in Strijp. © Inge Lepelaars

‘Geen reden tot paniek’

Ria Vermeulen uit Eindhoven vindt het allemaal wat aangedikt. ,,Ik koop niets meer dan normaal. We wachten het gewoon af. Ik vind het allemaal een beetje aangedikt, want je ziet nu van alles afgelast worden. Hartstikke jammer. Ik denk dat het binnen korte tijd gewoon weer overwaait, dus ik ga echt niet meer boodschappen doen nu.