Handafdrukken van Hans van Breukelen in de tuin? Tegels Walk of Fame in de verkoop

De tegels werden zes jaar geleden vanaf de Schiedamsedijk weggehaald en opgeslagen in containers. Van de oorspronkelijke collectie werden er nog zestig gerenoveerd en herplaatst op het Metroplein in Rotterdam-Zuid. Vijftig andere tegels gaan onder de hamer.

De tegels van bekende Nederlanders staan grotendeels nog gereserveerd voor de artiest of de sporter zelf of voor hun nabestaanden. ,,Als zij zelf uiteindelijk geen belangstelling hebben, dan kan er alsnog op geboden worden. We benaderen iedereen, maar hebben nog niet alle BN’ers gesproken”, vertelt Emile Hilgers, secretaris van de Stichting Walk of Fame.

Het is de bedoeling dat de hoogste bieder de tegel zélf komt ophalen in Rotterdam. ,,Ze zijn loodzwaar, je moet ze echt met twee mensen optillen. We adviseren dan ook dat mensen ze met een bestelbusje komen ophalen.” De stichting probeert alsnog te regelen dat de stenen met de handafdrukken in elk geval bij de BN’ers worden afgeleverd. Er is natuurlijk een kans dat ze afhaken wanneer ze te horen krijgen dat de tegel niet kan worden afgeleverd. ,,En die bestellingen gaan niet om het geld, maar om de emotionele waarde", betuigt Hilgers. Vooralsnog is de belangstelling vanuit de artiesten zelf erg groot.