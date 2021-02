Handelaar uit Eindhoven bestolen van peperdure Audi bij proefrit in Oisterwijk: ‘Enorme schadepost’

OISTERWIJK/EINDHOVEN - Hondsbrutaal. Meer woorden wil autohandelaar Marc Hamilton uit Eindhoven er niet aan vuil maken. Een oplichter ging er woensdag bij een proefrit in Oisterwijk vandoor met zijn peperdure Audi SQ5. Hij deed direct aangifte. ,,Deze schadepost is enorm. Er valt een kapitaal weg uit mijn bedrijf.”

Al ruim vijftien jaar handelt hij in tweedehands auto's. Maar iets als dit maakte de Eindhovense ondernemer nog nooit mee. ,,Nog niet bijna. Ik ken ook geen vergelijkbare verhalen.” Of hij iets te zeggen heeft tegen de man die hem oplichtte? ,,Breng dat ding toch alsjeblieft terug.”

Afspraak in Oisterwijk

Het gaat mis als Hamilton woensdagochtend naar Oisterwijk rijdt voor een proefrit. Een keurig ogende Brabander toont een dag eerder interesse in een tweedehands Audi SQ5, die te koop staat voor 30.000 euro. Omdat de showroom dicht is vanwege corona, vindt de afspraak plaats bij de man ‘thuis’ aan het Klompven in Oisterwijk.

Wat de Eindhovenaar dan nog niet weet, is dat zijn potentiële koper daar helemaal niet woont. Sterker nog: hij heeft de afspraak gemaakt onder de naam van de echte bewoner. ,,Alles was dus voorbereid.” De dader slaat toe als Hamilton de kentekenplaten wil omwisselen voor de testronde. De man springt in de wagen en scheurt weg. Achtervolgen in de sneeuw is zinloos.

Gespot in Tilburg

,,Op social media zit ik 'm inmiddels wel op de hielen”, vertelt de handelaar een dag later. Een post met foto's van de Audi is namelijk duizenden keren gedeeld. ,,Vandaag (donderdag, red.) om 11.45 uur is de auto nog gespot op een openbare parkeerplaats in Tilburg”, is Hamilton zeker, mede vanwege het type wielen en de specifieke kleur van het voertuig. Vliegensvlug ging hij eropaf, terwijl hij ook de politie op de hoogte stelt.

Tevergeefs. Als Hamilton arriveert, is de sportwagen alweer weg. ,,Maar ik weet nu wel dat de Audi, inmiddels met valse kentekenplaten, in Tilburg moet zijn”, blijft hij optimistisch, terwijl hij nog door Tilburg rijdt. ,,Ik hoop mijn auto nog ergens te spotten. Maar Tilburg lijkt opeens heel groot vandaag.”