Handen uit de mouwen tijdens NL Doet: ‘Met alleen ‘schoefelen’ komen we er niet’

In de ruime tuin van het Leger des Heils aan de Pisanostraat in Eindhoven heeft het onkruid vrij spel. Reden genoeg voor de organisatie om zich aan te melden voor een van de vele klussen waar vrijwilligers een keuze uit konden maken. Een van hen is Bernhard Vermeer. „Ik vind het fijn om te tuinieren”, zo motiveert hij zijn deelname. „Al is het hier meer een kwestie van achterstallig onderhoud en onkruidbestrijding. Met alleen een beetje ‘schoefelen’ komen we er niet”, zegt hij. „Maar het is fijn om iets voor de gemeenschap te doen.”