Handen uit de mouwen tijdens NL-doet, ook de burgemeester

EINDHOVEN – De tuin aanpakken van activiteitencentrum Orka, dat was in Eindhoven zaterdag een van de projecten tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Ook burgemeester Jeroen Dijsselbloem stak hier zijn handen uit de mouwen.

Bij Activiteitencentrum Orka in Tongelre was het eveneens een drukte van belang. Buurtbewoners en vaste vrijwilligers waren daar aanwezig om de verschillende tuinklussen aan te pakken.

Raf (4) is samen met mama Amy komen helpen in de tuin. Hij heeft speciaal zijn blauwe mini-kruiwagen meegenomen. Raf: „Ik ga lekker graven en al het zand in mijn kruiwagen doen. Ik ga de hele dag helpen denk ik, maar als mama weggaat, ga ik toch wel mee, hoor.”

Het tuinproject is een lang gekoesterde wens van onder anderen Mirjam Hendriks, bestuurslid bij Orka. „Met zoveel handen kunnen we vandaag meters maken", zegt ze. ,,Met name de tegels moeten eruit om plaats te maken voor honderd vierkante meter rode stenen die ooit op de Demer lagen. Ze zijn daar natuurlijk weggehaald omdat ze glad werden als het regende. Met dat veiligheidsaspect hoeven wij geen rekening te houden, omdat we geen openbaar terrein zijn. Daarom kunnen de stenen hier worden neergelegd, een mooie circulaire oplossing. En we zijn hier natuurlijk alleen buiten als de zon schijnt, lacht ze.”

Werkhandschoenen

Een van de vrijwilligers die vol goede moed tegels aan het lichten is, is burgemeester Jeroen Dijsselbloem. „Ik help graag mee, dan ben ik even geen burgemeester maar gewoon vrijwilliger Jeroen. Geen ambtsketting vandaag, maar werkhandschoenen.”

Vrijwilliger Sofie pakt de kruiwagen erbij om Jeroen te helpen. Het duurt even voordat het muntje valt. Sofie: „Je komt mij erg bekend voor, o wacht, je bent de burgemeester. Sorry dat ik u niet herkende.” Dijsselbloem: „Zeg maar gewoon Jeroen en kom maar hier met die kruiwagen.”

Quote Iedereen kan meedoen, zelfs als je minder mobiel bent Gina Makken

Naast de tuinklussen bij Orka gingen ook de Troep Troopers Eindhoven (TTE) weer op pad. Gina Makken, is een van de oprichters van TTE. Makken: „Iedereen kan helpen om zwerfafval te verzamelen, om je eigen wijk schoner te maken. Gewoon het nuttige met het aangename combineren, afval in de zakken en wandelen voor je gezondheid. Daarnaast het sociale aspect, je leert je buurtbewoners kennen. Iedereen kan meedoen, zelfs als je minder mobiel bent, dan regel ik gewoon een wandelmaatje voor je.”

Op krukken

De voorzitter van Orka, Johan Hendriks, liep met krukken, maar dat hield hem niet tegen om toch een steentje bij te dragen. Hendriks: „Ik kan geen tegels sjouwen, maar ik kan wel foto’s maken. En gewoon om hier bij te zijn vandaag, om al deze mensen zo hard aan het werk te zien, ja, daar word ik wel blij van.”

Dijsselbloem mocht na het lichten van de tegels even uitrusten met koffie en gebak om vervolgens op stap te gaan met de TTE. Dijsselbloem: „Deze klus is een stuk minder zwaar, iets beter voor je rug. Maar als ik dan toch even mijn burgemeesterspet opzet, ben ik blij om te zien hoeveel verbondenheid er in de wijk is. Met z’n allen kun je veel bereiken.”