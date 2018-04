Handlanger Eindhovenaar Ronnie van B. krijgt 15 jaar voor rol in Belgische kasteelmoord

BRUGGE/EINDHOVEN - Tilburger Roy L. krijgt 15 jaar gevangenisstraf voor de rol die hij speelde bij de spraakmakende Kasteelmoord in het Belgische Ruiselede. Het gerecht in Brugge stelde woensdagmiddag vast dat hij heeft geholpen bij de moord op kasteelheer Stijn Saelens.

De opdracht voor de moord op Saelens werd gegeven door zijn schoonvader, André Gyselbrecht. Die was bang dat hij zijn gezin mee zou nemen naar een sekte in Australië. Via een relatie in het criminele circuit en een growshophouder in het Zeeuwse IJzendijke kwam de opdracht van Gyselbrecht terecht bij Eindhovenaar Ronnie van B. Hoewel die een terminale ziekte onder de leden had, voerde die de moordopdracht uit. Samen met Roy L. maakte hij daarna ook het lichaam weg. Korte tijd na de moord kwam Van B. te overlijden. De Belgische rechters schilderden hem vanmiddag af als een 'slecht mens', die continu met een wapen op zak rondliep. Tegen L. was 24 jaar geëist.

Spijt

L. liet later per brief weten dat hij ontzettend veel spijt heeft van zijn daad. In Nederland werd hij eerder veroordeeld voor een wietplantage en wapenbezit. Eenmaal gevangengenomen was hij de eerste van de verdachten die een bekennende verklaring aflegde bij de politie.