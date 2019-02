EINDHOVEN - De Hanevoetbrug over het Afwateringskanaal in het Eindhovens stadsdeel Gestel is tijdelijk afgesloten voor vrachtwagens boven 45 ton. Volgens de gemeente vallen de gevolgen van de maatregel mee: de meeste vrachtwagens halen de 45 ton niet.

Uit recente berekeningen blijkt dat de constructie van de vijftig jaar oude brug op de Locatellistraat te zwak is voor het hele zware vrachtverkeer. Nader onderzoek moet later dit jaar uitwijzen of vervanging of versteviging nodig is.

Dat de brug niet veel eerder is afgesloten voor vrachtverkeer, is volgens de gemeente eenvoudig uit te leggen: het vrachtverkeer is in de loop der jaren een stuk zwaarder geworden. Ook door schade aan het beton voldoet de draagkracht niet aan de nieuwste eisen.

Het zou niet de eerste brug in Eindhoven-zuid zijn die verstevigd moet worden omdat de draagkracht onvoldoende is. Eerder werden al de bruggen over de Dommel en de Tongelreep op de Antoon Coolenlaan aangepakt.

Twee opties