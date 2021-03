Hans draait 'elke week kerstomzet' met zijn dierenwinkel: 'Ik vind het moeilijk om te zeggen’

Helling­baan bij stadhuis blijft staan tot buitenlift goed werkt

26 maart EINDHOVEN - Dolblij is Pia Hendriks met de nieuwe hellingbaan bij het stadhuis die vorige week geplaatst is. Dat was wel anders toen ze wilde gaan stemmen en de steile, gladde hellingbaan niet op kon komen met haar handbike. Bijna boven rolde ze weer terug. ,,Doodeng was dat.” Hendriks pleit voor meer deskundigheid bij de gemeente.