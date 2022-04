Hans Klok voor elf optredens naar Eindhoven, illusionist komt met theatertent naar park bij Evoluon

FC Eindhoven Vrouwen in titanen­strijd ten onder; tweede plaats ingeleverd aan DTS’35

De vrouwen van FC Eindhoven kwamen zaterdag in het uitduel bij DTS’35 van een koude kermis thuis. In Ede werd in een aantrekkelijk duel van de naaste achtervolger met 1-0 verloren. De Edense formatie passeerde FC Eindhoven in de stand en nam de tweede plaats over.

9 april