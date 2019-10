Hans Schilders uit Heeze en Lise van de Kamp uit Eindhoven hebben nog steeds trauma van orkaan Maria

Ze schuilden destijds in één van hun betonnen hotelkamers toen orkaan Maria over het Caribische eiland Dominica trok. Windstoten van 350 kilometer per uur vernietigden zowat het hele eiland en ook een groot deel van het hotel. De betonnen muren van de hotelkamer hielden het gelukkig wel en dus konden ze na de verwoesting weer gaan bouwen. Al gaat dat op Dominica wat minder snel dan dat ze zouden willen. ,,Er zijn erg weinig vakmensen beschikbaar om te helpen met de wederopbouw. En die paar die er zijn, worden veelal opgeslokt door de grote bouwprojecten", aldus Van de Kamp.

Het stel is inmiddels zo ver dat er weer gasten kunnen worden ontvangen. ,,De prioriteit lag bij het herstellen van de hotelkamers, de keuken en het zwembad. Nog niet alles is opgeknapt, maar als je de gasten maar genoeg in de watten legt, is dat geen probleem."

Wonderbaarlijk

Volgens Van de Kamp heeft de natuur op Dominica zich wonderbaarlijk hersteld. ,,En dat geeft vertrouwen aan de plaatselijke bevolking. Natuur is belangrijk voor het toerisme, maar ook de export van fruit. Een belangrijke inkomstenbron voor de mensen hier."

Een andere belangrijke inkomstenbron keert volgens de Eindhovense helaas niet terug. ,,We hadden hier een grote Amerikaanse school. Met medische opleidingen en 1200 studenten. Ik denk goed voor dertig procent van de inkomsten op het eiland. Ook wij profiteerden als ouders van studenten bij ons verbleven als ze op bezoek kwamen. We kenden eigenlijk geen laagseizoen en veertig eters op een avond was geen uitzondering. De leiding van de school heeft na de orkaan echter besloten om te verhuizen naar Barbados."

Volgens Van de Kamp heeft Maria voor een klein trauma gezorgd. ,,Je schrikt al als het hard begint te waaien en bent in het orkaanseizoen constant bezig met de weersvoorspellingen. Toen die orkaan onlangs over de Bahama's trok, maakte je het zelf ook weer een beetje mee. Bij de herbouw van het hotel hebben we wel rekening gehouden met mogelijke nieuwe orkanen. Staal in beton en zonnepanelen die we eenvoudig van het dak kunnen halen. We hebben tegenwoordig ook een satelliettelefoon. De dochters van Hans waren na Maria doodsbang omdat ze ons niet konden bereiken."

Klimaatverandering

Want dat er op een dag weer een orkaan over Dominica trekt is bijna een zekerheid. ,,Door de klimaatverandering zullen stormen alleen maar krachtiger worden, aldus Van de Kamp. Het is ieder jaar hopen dat we gespaard worden."

Mocht Dominica in de komende jaren weer getroffen worden door een orkaan, dan weet de Eindhovense nog niet of ze blijft.