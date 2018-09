Hans Teeuwen 'echte' toerist in Parijs en Van Koningsbrugge verbrandt ook Nikes: 'Just do it safely'

Video Dit ging vooraf aan de ontvoering van baby Hannah in Eersel: 'De echte ouders waren buiten zinnen'

12:14 EERSEL - Hannah’s pleegmoeder Eef* schreef het letterlijk in een mail naar pleegzorg: ‘Ze staan een keer voor m’n neus bij de supermarkt en trekken haar uit m’n handen.’ En dat is precies wat er gebeurde met de baby, op 26 februari in Eersel.