Hans van Nooijen uit Oirschot wilde datum bevrijding Eindhoven niet als sterfdatum moeder

‘Mijn moeder kwam uit Aken. Ze was in de jaren dertig naar Eindhoven gekomen om te werken bij Philips. Daar heeft ze mijn vader leren kennen. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit aangenomen en is een echte Eindhovense geworden. Ze was PSV-supporter en sprak Nederlands zonder Duits accent.”



Loempiaatje



Charlotte Hentke heette de moeder van Hans van Nooijen (81). Ze woonde in de oorlog met haar gezin in de Hendrik Casimirstraat. Zoon Hans was zeven jaar tegen het einde van de oorlog en herinnert zich van de bevrijding nog dat hij bij zijn vader op de schouders zat, in de Vrijstraat. ,,We gingen daarna een loempiaatje eten bij Sang Lee, een van de eerste Chinezen in Eindhoven. Dat was een hoogtepunt voor mij. Buiten de deur eten hadden we nog nooit gedaan.”