Haperende lampjes Tilburgseweg in Eindhoven gaan weg

PSV krijgt met Van der Wallen nieuwe topcommis­sa­ris en strikt Eric van Schagen als ‘wijze man’

29 september Jan Albers vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen van PSV. De 68-jarige oud-hockeyer en topman van Koninklijke Ten Cate nam in 2012 zitting in het orgaan en werd in 2015 voorzitter. Na bijna zes jaar die rol te hebben vervuld, neemt hij afscheid. Ook oudgediende Frits Schuitema, die deze week 76 wordt, heeft geen formele rol meer bij PSV. De oud-voorzitter van PSV zat nog in het bestuur van de stichting PSV Voetbal, die de aandelen van de club houdt.