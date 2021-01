Haperts transportbedrijf Van Dingenen breidt weer uit

Vijfduizend vierkante meter aan op- en overslag ruimte wordt er bijgebouwd aan de al tienduizend vierkante meter die het warehouse groot is. Het huidig parkeerterrein maakt plaats voor nieuwbouw en de van de gemeente Bladel verworven grond, gaat dienst doen als parkeerterrein voor de rood met geel beletterde vrachtauto’s. Het dak van de nieuwe hal wordt vol gelegd met zonnepanelen, 2000 in totaal.

Groei door handel op internet

Als directeur/ eigenaar Jan van Dingenen (62) in 2015 een glazen bol had gehad, was zijn nieuwbouw op het bedrijvenpark vast groter geweest. ,,Ja maar toen wisten we niet dat we zo hard zouden groeien. Ook nu, ondanks corona. Dat komt vooral door de handel op internet, consumentengoederen uit China. Wij lossen de containers, slaan ze op voor onze klanten en doen de handling. Het meeste staat maar kort, hooguit twee weken in onze opslag.”

De klantenkring is voor het overgrote deel in de regio groot Eindhoven, de Kempen en een deel België. De transporten gaan door heel West-Europa. Van Dingenen houdt er rekening mee dat het niet de laatste uitbreiding van het bedrijf zal zijn. ,,We hebben een optie op een deel van de kavel naast de nieuwbouw. Daar ligt nog eens drie hectare.”

Familiebedrijf

Jan van Dingenen is de derde generatie aan het roer van het familiebedrijf dat inmiddels 85 jaar bestaat. Van Dingenen specialiseerde zich door het bedrijf te richten op het vervoer van machines en onderdelen voor een klant in de regio. ,,We hadden veertig jaar geleden toch niet kunnen bedenken dat we van drie naar 150 personeelsleden zouden gaan. We hebben goede chauffeurs en medewerkers in de loods. Dat maakt me trots.”

Het Kempisch Bedrijvenpark is een regionaal bedrijventerrein van 69 hectare groot, dat is aangelegd door de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het is bedoeld voor grote bedrijven die willen doorgroeien in eigen regio.