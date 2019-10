Happy Bodies in Eindhoven: 'Bij ons haal je je doel wél'

Onderzoek naar beschieten woning in Eindhoven leidt naar mogelijke gijzeling van man

11:47 EINDHOVEN - Het onderzoek naar het beschieten van een woning aan de Delibesweg in Eindhoven vorige week donderdag heeft geleid naar een mogelijke gijzeling. Een 39-jarige man, actief in het criminele milieu, werd al meerdere dagen gegijzeld door andere criminelen. De beschieting van de woning is volgens de politie een soort vergeldings- of pressiemiddel in het criminele milieu geweest.