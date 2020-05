Hard werken en niks verdienen: reisbureau's moeten vooral annuleren en vragen beantwoorden

Keihard werken maar niks verdienen, dat is volgens Melanie Martens van Travel XL in Geldrop de realiteit voor reisbureau's. ,,We zijn vooral bezig met annuleren en vragen beantwoorden van klanten. Normaal gesproken komt nu het eerste geld binnen van de reizen die we in november tot en met februari georganiseerd hebben. Maar alles is geannuleerd dus ook al onze inkomsten vallen weg.” Woendag kwam de Europese Commissie met een aantal richtlijnen om het toerisme in de EU weer op gang te brengen maar Martens verwacht een half jaar aan inkomsten mis te lopen. ,,Omzet die we ook niet meer inhalen als de boel straks weer aantrekt.”