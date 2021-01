Harde aanpak moet nieuwe rellen voorkomen: ‘Als je een dure auto vordert, raak je ze wel’

Creatief omgaan met onderwijs via Klassieke Talen Challenge in Eindhoven

27 januari EINDHOVEN - Leerlingen van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven gingen woensdag op zoek naar Latijnse teksten in de stad. Het was de eerste opdracht van de VML Klassieke Talen Challenge, opgezet om de online lessen in lockdown tijd wat te verluchtigen en te verlevendigen.