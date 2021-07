Harde eisen voor behoud gevel en historische elementen bij sloop bankgebouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Eindhoven gaat ‘scherpere afspraken’ maken met eigenaar GEVA over het behoud van de cultuurhistorische elementen bij de sloop van het oude bankgebouw op de hoek van de Wal en het Stadhuisplein. Wethouder Yasin Torunoglu heeft dat dinsdag beloofd aan de Eindhovense politiek die diverse zorgen heeft over de sloopplannen.

Door de belofte kreeg de wethouder de zegen om volgende week definitief groen licht te geven voor de sloop die dan snel zal beginnen en voor het eind van de zomervakantie moet zijn afgerond.

Het oude bankgebouw op een prominente plek in de Eindhovense binnenstad staat al langer leeg en te verpauperen. GEVA uit Best maakt al sinds 2017 plannen voor nieuwbouw maar een ontwerp is er nog niet omdat het Eindhovense gemeentebestuur nog nadenkt over de exacte voorwaarden voor nieuwbouw rond het Stadhuisplein, onder andere over de bouwhoogte.

Eerder slopen na brand

Volledig scherm Wethouder Yasin Torunoglu maakt begin van de sloop van het karkas aan de Vonderweg © DCI Media Een verzoek om het bankgebouw te slopen werd eerder afgewezen. Maar de gemeente veranderde van gedachte door een brand in maart. De brand maakte duidelijk dat daklozen en junks het pand gebruiken. Negatieve adviezen en bezwaren van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven legde de wethouder naast zich neer.

De Eindhovense politiek kreeg eerder schriftelijk de kans te reageren op het plan om een sloopvergunning af te geven. Maar omdat de gemeenteraad niet gerust was, werd op verzoek van raadslid Mary-Ann Schreurs gisteren een extra debat ingelast.

Veel aarzelingen

,,We zijn niet tegen sloop maar willen garanties dat waardevolle elementen een plek krijgen in de nieuwbouw’’, zei D66-raadslid Marco van Dorst gisteren over zijn twijfels. ,,Slopen van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen doe je niet zomaar’’, aldus CDA’er Niels Groot. ,,We willen geen tweede postkantoordebacle’’, zei hij over een reliëf- en mozaïekkunstwerk dat de sloop van het oude postkantoor aan het Stationsplein niet overleefde. ,,We willen harde garanties dat de kunstwerken goed gecontroleerd geconserveerd blijven en teruggeplaatst worden’’, voegde PvdA'er Ellen Schoumacher toe.

Quote We zijn niet tegen sloop maar willen garanties dat waardevol­le elementen een plek krijgen in de nieuwbouw D66-raadslid Marco van Dorst

De gemeenteraad heeft verder aarzelingen vanwege de lege plek die ontstaat, het ambitieuze vereiste om binnen drie jaar te beginnen met nieuwbouw en de kansen van tegenstanders bij de rechter. Ook bestaan twijfels over de veiligheid van de gevel van de Van Mierlo-bank aan de Wal die overeind blijft staan en een plek krijgt in een nieuw gebouw.

Reuzenrad of ijsbaan

,,Alle cultuurhistorische elementen liggen opgeslagen maar we gaan zorgen voor steviger toezicht’’, beloofde de wethouder. ,,De gevel van de Van Mierlo-bank krijgt een stevige stutconstructie’’, ging hij verder. ,,En de gevelelementen van de ABN Amro bank kunnen hergebruikt worden en ik wil daar scherpere afspraken over maken.’’

Quote Het wordt een plek waar we in de tussentijd van kunnen genieten Wethouder Yasin Torunoglu

,,Er is goed over nagedacht en het is een waterdicht verhaal’’, zei hij over het risico van rechtszaken. De gemeente wil het tempo opschroeven om binnen drie jaar te kunnen beginnen met nieuwbouw. ,,Ik kan me voorstellen dat het ambitieus klinkt maar ik vind die afspraak ook vanwege de woningbehoefte legitiem.’’

Wethouder Torunoglu onthulde dat er gedachten bestaan over een reuzenrad, ijsbaan of buitenexpositie op de lege plek. ,,De eigenaar heeft verschillende opties voor ogen. Het wordt een plek waar we in de tussentijd van kunnen genieten.’’