Harde wind zorgt voor frisse nieuwjaarsduik

Containerbrand slaat over naar woning in Jan Palachstraat in Eindhoven

8:02 EINDHOVEN - Een containerbrand aan de Jan Palachstraat in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag rond 3 uur overgeslagen naar een woning in die straat. De brandweer zag bij aankomst drie zuurstofflessen staan en heeft deze snel in veiligheid gebracht.