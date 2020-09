Hardleerse chauffeur kan maar niet van telefoon afblijven, betrapt in Eindhoven: ‘Stuur boete maar naar mijn baas’

EINDHOVEN - ,,Stuur de bekeuring maar op naar mijn baas. Die houdt het wel in van mijn salaris.” Het antwoord van een chauffeur die voor de derde keer in korte tijd werd betrapt op rijden met zijn telefoon in de hand, is veelzeggend. Ditmaal werd hij staande gehouden in Eindhoven.