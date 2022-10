Hardnekkige strijd tegen kakkerlakken: ze kruipen nog rond in 14 studio’s Eindhovense woontoren

met video Op de vloer, in kasten en zelfs op bed, deze woontoren op campus TU/e zit vol met kakkerlak­ken

EINDHOVEN - Kakkerlakken. Overal. Op de vloer, in kasten en zelfs op zijn bed. Toen Aswin Palakkal Nair terugkwam van vakantie in India, zat zijn hele huis ermee vol. Bewoners van gebouw Luna op de TU/e hebben last van een hardnekkige kakkerlakkenplaag.

12 september