Hardstyle-label wil jong dance-talent buiten de lijntjes laten kleuren: ‘Wie weet wordt een van hen wel de nieuwe Headhunterz’

EINDHOVEN – Dutch Master Works is een gevestigde naam in de ‘harddance’-scene. Voorheen was er bij het label van Marcel Scheffers vooral plaats voor ‘euforische’ mainstream hardstyle, maar daar komt verandering in. Met sublabel DMW Hybrid hopen Scheffers en team jong talent aan te sporen om buiten de lijntjes te kleuren.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Al sinds klein af aan is Scheffers bezig met muziek. Wat ooit begon met singletjes kopen van zijn zakgeld is uitgegroeid tot een heuse liefde voor muziek, om na jaren zijn draaitafel te verruilen voor het kantoor.



In samenwerking met Showtek-man Wouter Janssen startte hij het label 2-Dutch. ,,Wij wilden muziek van onszelf en anderen uitbrengen. Door de jaren heen zijn daar andere labels bijgekomen, waar Dutch Master Works er een van is. Hierbij focussen we ons vooral op de toegankelijke, euforische hardstyle-muziek.”

Substromingen

Maar dat blijkt niet meer genoeg, zo vertelt Scheffers. ,,Binnen de hardstyle zijn allerlei substromingen ontstaan. Dat konden wij niet meer kwijt. Wij staan met dat label voor ‘euforisch’, maar daar wilden wij breder in worden. Daarom hebben wij een nieuw sublabel opgezet. Met DMW Hybrid willen wij op zoek naar nieuwe talenten om hen een breder podium te bieden.”

Volledig scherm DJ, platenbaas en producer Marcel Scheffers in zijn studio. © Juan Vrijdag / DCI Media

Quote Ons sublabel is voor de echte liefhebber, de fanatieke luisteraar. Het mag allemaal net iets harder en rauwer.’ Pieter Steijgers, artiest- en repertoiremanager bij 2-Dutch

Collega Pieter Steijgers, artist- en repertoiremanager bij 2-Dutch, vult aan: ,,Eigenlijk is DMW Hybrid een verlengstuk van Dutch Master Works. Voorheen richtten wij ons vooral op de mainstream hardstyle. De toegankelijke kant die zelfs mijn oma nog wel kan waarderen. Ons sublabel is voor de echte liefhebber, de fanatieke luisteraar. Het mag allemaal net iets harder en rauwer.”

De nieuwe Headhunterz

En daar is behoefte aan, zo vertellen de twee. Scheffers: ,,Hardstyle is internationaal groeiende. Vroeger had je maar acht landen waar het groot was, nu is het echt veel groter en breder. Daar willen wij in meebewegen, om jong talent in een vroeg stadium op te pikken. Wie weet wordt een van hen wel de nieuwe Headhunterz (de internationaal gevierde hardstyle-dj Willem Rebergen -red).”

Volgens Steijgers is de vraag naar subgenres daar, en is het belangrijk om daarop in te haken. ,,Met DMW Hybrid benaderen we hardstyle op een eigen manier, waarmee we schoppen tegen de mainstream-sound. Dat is wel gaaf.’’

Quote De dansvloer ben je kwijt. Maar we moeten blijven doorpakken Marcel Scheffers

Ondanks dat de muziek- en evenementenbranche nog voor een groot deel stilligt, willen Scheffers en zijn team allesbehalve stil blijven zitten. ,,De dansvloer ben je kwijt”, zo vertelt de oprichter. ,,Maar we moeten blijven doorpakken. Hopelijk zitten we een beetje tegen het einde van de pandemie aan. Het scheelt wel dat we mensen ook digitaal kunnen bereiken.”

Daar sluit Steijgers zich bij aan. ,,Juist door het aanbod te vergoten, kunnen wij onze kansen vergroten. Zeker in tijden van corona. Het live-verhaal ligt op z’n gat, maar mensen blijven luisteren. De echte liefhebber weet ons te vinden. En door het sublabel worden wij voor die liefhebber nog interessanter.’’

Voor de toekomst hopen de mannen, zowel met DMW Hybrid als met hun andere labels, door te blijven pakken en naam te blijven maken. ,,We willen doorgroeien, ook qua streams", zegt Scheffers. ,,Die heb je niet in één, twee, drie op je naam staan. Gelukkig zit de groei er wel goed in.”

Demo's uit hele wereld

Steijgers: ,,Artiesten van groot en klein formaat weten ons te vinden om muziek uit te brengen op Dutch Master Works. Hopelijk gaat dat bij ons sublabel ook zo zijn. Dat is een mooie doelstelling. Gelukkig krijgen we genoeg demo’s opgestuurd, uit alle hoeken van de wereld. Zo kreeg ik pas een demo van Kild, een jong talent uit Nieuw-Zeeland. Toen dacht ik meteen: ‘Dat zou een goede eerste kunnen zijn’. Nou, en dat is hij ook geworden.”

De eerste track op het sublabel, ‘In The Darkness’ van Kild, is binnenkort te beluisteren via de streamingdiensten.