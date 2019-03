Harrie drijft zorgverleners tot wanhoop: ‘Help, ze hebben me opgesloten in het gekkenhuis’

EINDHOVEN - Harrie aan de telefoon. De man die huisartsen, het team bemoeizorg en ziekenhuizen in Eindhoven al jarenlang hoofdbrekens bezorgd. ,,Arno (zoals hij mij steevast noemt), help me. Ze hebben me opgesloten in het gekkenhuis.” Harrie ligt inderdaad op een kamer op de afdeling neuro-psychiatrie van de GGzE in Eindhoven, beter bekend als De Grote Beek.