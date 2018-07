Harrie uit Eindhoven eist zorg, maakt stampij en stoot hulp af

Rendac in Son stinkt enorm, mensen in Blixem­bosch in Eindhoven hebben hier al nachten­lang last van

12 juli SON/EINDHOVEN - Mensen in de Eindhovense wijk Blixembosch hebben al dagen - en vooral nachten - achtereen last van stank die veroorzaakt wordt door Rendac in Son. Het destructiebedrijf is naarstig op zoek naar de oorzaak, maar heeft die nog niet gevonden.