Harrie won een geit met toepen en Jan lag te slapen tijdens de rally

Ook Harrie Welp van kledingwinkel Welp op Stratumseind was vaak van de partij weet zijn zoon Theo Welp. ,,Eenmaal heeft hij gewonnen. De prijs was een geit.” Wat daarmee gebeurd is, weet Welp niet meer. ,,Ik denk dat die weer naar de boer is gegaan waar de geit vandaan kwam. Het was meer een symbolische prijs. In het café heeft nog lang een foto gehangen van de uitreiking door café-eigenaar Jan van der Heijden.”