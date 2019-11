Harry Willemsen, oud-voorzitter van Wijsgerige Kring Eindhoven, overleden: Stevige mening en filosofische missie

Oude wijnboerderij

Met zijn vrouw Ine kocht hij twintig jaar geleden een oude wijnboerderij in het Zuid-Franse St.-Etienne-des-sorts, die hij verbouwde tot het Centre Erasme. Daar organiseerde hij voor dertig deelnemers zesdaagse cursussen filosofie, met gerenommeerde wijsgerigen uit Nederland en Vlaanderen. Die wist Willemsen ook te strikken voor de jaarlijkse avonden van de Wijsgerige Kring Eindhoven in het Augustinianum en later bij Fontys aan de ds. Th. Fliednerstraat.

Willemsen doceerde tientallen jaren filosofie aan sociale academie Den Elzent, maar begon zijn loopbaan als priester en was pastoor in Lent. Dat hij later uittrad, kwam wellicht voort uit ‘zijn afkeer van autoriteit en regelgeving’, zoals De Wind zijn karakter omschrijft. ,,Voor cijfers en getallen had hij totaal geen belangstelling. Hoewel, hij wilde altijd weten hoeveel bezoekers er waren geweest bij de Wijsgerige Kring.” IJdel was hij niet, meent De Wind. ,,Wel trots en eigenzinnig. Niet voor niets heeft hij het huis in Frankrijk én zijn zoon vernoemd naar Erasmus.”