Hart van Licht voor de zorg: ‘Deze boost hebben ze superhard nodig’

EINDHOVEN - Honderden brandende waxinelichtjes voor de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven woensdagavond. Een Hart van Licht om al het zorgpersoneel in Eindhoven in het licht te zetten. Een initiatief van Dianne de Laat van de Stichting Ik Wil.

,,Oh wat lief, prachtig, dit wordt heel erg gewaardeerd”, gaat het in koor bij het zien van de hartverwarmende actie door de verpleegkundigen Erik de Vries, Kris Derks en Isabelle Slabbers. De drie personeelsleden van de cohort afdeling, de spoedeisende hulp en de intensive care van het Catharina Ziekenhuis nemen het symbolische licht en honderden kleine cadeautjes in ontvangst voor al hun collega’s.

,,Het is superhard nodig om het zorgpersoneel een positieve boost te geven”, zegt initiatiefnemer Dianne de Laat van de Stichting Ik Wil. ,,Tijdens de eerste lockdown was er heel veel sympathie en applaus voor deze harde werkers. Nu is het anders, zorgpersoneel krijgt zelfs klappen. Het is schrijnend.”

,,Mooi deze positiviteit . Zeker na deze dagen van rellen. Tijdens de eerste golf was iedereen positief, dat is in deze tweede golf wel minder”, zegt Derks.

Uit de muziekinstallatie klinkt het danklied: ‘Hart van Licht’. Voor deze gelegenheid geschreven door Jessie Djuric met de tekst van Tineke Foole, beide vrijwilliger bij Ik Wil. ‘Samen zo samen strijden jullie vol kracht voor de patiënt’ is een van de refreinregels. ,,Fantastisch, wat een prachtig lied”, zegt De Vries. ,,Het is inderdaad een teamprestatie wat we hier doen. We houden elkaar op de been en komen samen deze crisis te boven.”

Jongeren maakten het spandoek

Op een groot spandoek staat: ‘Een hart van licht als dank voor jullie onvoorwaardelijke zorg’. Jongeren van het project ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ uit de wijk Achtste Barrier maakten het spandoek en hielpen mee met het maken van bedankjes, en waxinelichtjes met een handgeschreven briefje voor het verplegend personeel.

,,Als je deze kaartjes ziet en leest, maakt dat iedereen vrolijk”, zegt Slabbers. ,,Het personeel was benieuwd wat er gedaan zou worden. Dit is indrukwekkend en geeft energie. In deze tijd hebben we verbinding nodig”, vult De Vries aan.

En dat is precies waar Stichting Ik Wil voor staat: solidariteit en verbinding. ,,Het is belangrijk voor mij om het samen te doen. Veel mensen zijn bij deze actie betrokken”, zegt De Laat. ,Jongeren gingen aan de slag. Het Catharina Ziekenhuis en de gemeente Eindhoven gaven meteen hun medewerking. Vrijwilligers en mensen in de dagbesteding hebben de bedankjes gemaakt. Iedereen wilde meedoen. Het was een fijne samenwerking.”

Volledig scherm Tineke Foole en initiatiefneemster Dianne de Laat van de Stichting Ik Wil. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media