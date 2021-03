Hartendames gaan in Eindhoven op zoek naar de ‘Koning voor 1 dag’

Het kan iemand zijn in de wijk die altijd klaarstaat voor een ander, goede raad geeft of positief in het leven staat

Wanda: ,,Het kan iemand zijn in de wijk die altijd klaarstaat voor een ander, goede raad geeft of positief in het leven staat.” De gelukkige, indien aanwezig, mag plaats nemen in het wagentje en wordt op een kiekje vastgelegd.

Buurten Battle

Koning voor 1 dag is een initiatief van het Centrum van de Kunsten (CKE) in samenwerking met de Effenaar, Buurtcultuurfonds Woonbedrijf en gemeente Eindhoven. Koningsdag verloopt dit jaar zonder feesten en vrijmarkten. De koning komt op bezoek en het CKE wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en gaat daarom op zoek naar een bijzondere Eindhovenaar. Een man of vrouw die zich een dag lang een echte koning mag voelen.

Kort dag

In de Achtse Barrier heeft het leefbaarheidsteam zich aangemeld voor de actie van de Hartendames. ,,Het is wel kort dag. We hebben geen tijd gehad om de bewoners in te lichten”, zegt Hans Kiers, bestuurslid. ,,Maar het is een heel leuke actie. Zo hebben we in de wijk toch iets te doen, want al onze overige activiteiten zijn afgelast.”