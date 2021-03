Hartenkoekjes met een warme groet voor inwoners Achtse Barrier

,,Sommige mensen bedanken alleen, maar er zijn ook mensen die een praatje maken” , zegt Riet van Hooren, deelneemster van de dagbesteding van Archipel. Samen met Jaleesa Udink van de jongerengroep benaderen zij vrijdagmiddag de bezoekers van het winkelcentrum en bieden de koekjes aan. Udink: ,,We krijgen hartstikke positieve reacties. De koekjes worden met een glimlach ontvangen.”

Vrolijkheid brengen

En dat is precies de bedoeling van deze actie van Hart voor de Buurt. Vrolijkheid brengen waar het kan. Hart voor de Buurt is een samenwerking van de senioren van de dagbesteding van Archipel Eerbrand actief in het wijkcentrum De Mortel, het wijkcentrum zelf en de projectgroep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ in de wijk Achtse Barrier. Zij gaan één keer per maand de bewoners van de wijk een activiteit aanbieden. Een online pubquiz, online bingo of als het straks weer mogelijk is, activiteiten in het wijkcentrum, maar ook bijvoorbeeld leren beeldbellen.

Bekendheid krijgen

,,Met de actie vandaag willen we meer bekendheid krijgen. Ook in deze coronatijd is het belangrijk om contact te houden. Eerst online, maar als het weer kan in het wijkcentrum. Alle wijkbewoners, jong en oud, kunnen aansluiten”, vertelt Wendy Boeijen, projectleider Jeugdzorg op de juiste plek.

Sinds vorig jaar september biedt Archipel Eerdbrand uit de wijk Woenselse Heide dagbesteding aan in De Mortel. De bedoeling is om te integreren met andere wijkactiviteiten. Hart voor de Buurt is hier een voorbeeld van.

Maudy Gosen, begeleider dagbesteding: ,,Onze cliënten leren nu beeldbellen. Dat gaat in fases. Eerst met cliënten en familie, dan online activiteiten volgen. Bij de laatste fase gaan we de wijk erbij betrekken, zoals de bewoners van het seniorencomplex Cantershoef. Als het weer kan, gaan de jongeren als buddy wijkbewoners helpen en begeleiden met beeldbellen.”

Verbinding in de wijk

Hart voor de Buurt gaat om verbinding in de wijk van alle bewoners door leuke dingen te doen. ,,Het was zo gezellig samen met de senioren koekje bakken en met de vrijwilligers inpakken. Hier krijg je energie van”, zegt Diny Ossewaarde, beheerder van De Mortel. ,,Daarom is Hart voor de Buurt opgericht. Om samen met Archipel, de jongeren en als het weer kan iedereen uit de wijk activiteiten te doen.”

Activiteitenkalender zie: buurtpleinab.nl. Aanmelden Hart voor de buurt: wendyboeijen@gmail.com