Hartjeszonnebrillen en een 3d-muis in fikse rommelkasten

Zomerserie,,Een rommelbakje?” Ze kijkt me met verbaasde ogen aan, denkt even na en schudt dan resoluut het hoofd: ,,Ik heb geen rommelbakje.”





Maar waar laat ze dan bijvoorbeeld fietssleutels, zonnebrillen en andere dingen die ze even wil parkeren want niet wil kwijtraken? Nu een frons. Dan wordt de hulp van vriendlief ingeroepen, wat slechts resulteert in opgehaalde schouders. Dan oppert ze: ,,Is een rommelkast ook goed?”

Magische plek

In de gang, tussen entree en woonkamer, staan twee witte stellingkasten. En die liggen vol spullen, dus ja: veel groter dan de gebruikelijke rommelbakjes, voldoen deze prima. En wat meer is, het zijn wonderlijke spulletjes die erin liggen.

Een rieten mandje bijvoorbeeld ligt ramvol zonnebrillen want Van Alphen houdt daarvan en dan liefst in allerlei kleuren en vormen. ,,Iedereen wordt altijd vrolijk als ze mij zien met - bijvoorbeeld - die hartjeszonnebril of die met allerlei ijsjes op m’n neus.” Haarclipjes liggen er ook, naast huissleutels en headsetjes: ,,Daarbij is het altijd wel de vraag of ze werken. Ik ben voor mijn werk een groot deel van mijn tijd aan het bellen en dan heb ik altijd oortjes in en, ja, ik rol ze altijd keurig op, maar toch gaan ze best vaak stuk. Helaas.” Van Alphen is directeur van festival Manifestations dat technologie paart aan mediakunst, altijd te zien tijdens de Dutch Design Week.

Rommelbakjes, rommellaatjes, rommelschaaltjes: iedereen heeft ze. Het Eindhovens Dagblad bekijkt de spulletjes en tekent de verhalen die erbij horen op.

Naast de zonnebrillen ligt een display van de elektrische fiets; Van Alphen is gek op fietsen, gewoonlijk op haar stadsfiets met (alweer:) vrolijke fietstassen, maar voor de wat langere tochten wordt de e-bike van stal gehaald.

Quote Ja, heel handig inderdaad zo’n vader die veel weet over virussen en chemische stoffen Viola van Alphen

Naast de sapcentrifuge staat een pot met isopropyl-alcohol. Huh? ,,Mijn vader is microbioloog en heeft dit aangeraden; is veel beter dan de desinfecterende handgels en -sprays die nu iedereen gebruikt, waarin ethanol zit. De kans dat je borstkanker krijgt is met isopropyl-alcohol een stuk kleiner. Ja, heel handig inderdaad zo’n vader die veel weet over virussen en chemische stoffen. Nu al helemaal.”

De boeken in de kast blijken ‘fietsboeken’ te zijn; want op de fiets gaat er altijd eentje in de rugzak, om ergens onderweg, op een mooi pleintje of parkje, even wat te lezen en wat te drinken.

Ruimtelijk bouwen

Ze tovert dan een kekke drie-d-muis tevoorschijn. ,,Hiermee kun je in driedimensionale virtuele werelden bewegen, niet alleen naar rechts en links, maar ook naar boven en naar beneden. Ik heb de laatste maanden lesgegeven op de Fontys-hogeschool in Tilburg; heb ik studenten geleerd hoe je driedimensionaal kunt bouwen en hoe je een muis als deze kunt benutten. Dat deed ik tijdens de les ook wel met mijn voet; als grapje, maar ook wel om duidelijk te maken dat je van je lijf meer kunt inzetten dan alleen je handen op het toetsenbord en de gangbare muis.”

Quote Waar het kan, probeer ik kunste­naars te stimuleren en verder te helpen.” Viola van Alphen

In de kast ligt ook een stapel bladen van cultuurfonds Brabant C. Daar prijkt Van Alpen op de voorpagina en wordt binnenin haar festival Manifestations geroemd. Als creatief directeur van dat festival van mediakunst en technologie, is het steevast een van de hoogtepunten van de Dutch Design Week. ,,Toen duidelijk werd dat ik ook op de foto moest, heb ik er wel een kunst-draai aan gegeven door een mondkapje op te doen van Labeledby; een Eindhovens ontwerpersduo dat wij als eerste op Manifestations presenteerden. Waar het kan, probeer ik kunstenaars te stimuleren en verder te helpen.”

Potten appelmoes

De rommelkasten doen zoetjesaan ook dienst als voorraadkast, want bovenop staan onder andere potten appelmoes, pakken water, doosjes thee, potje honing en andere etenswaren. Daarachter staat een fraai eerbetoon, een fikse medaillon met daarop ‘Best of DDW 2016’: Van Alphen kreeg die titel voor Manifestations; het was de meest innovatieve tentoonstelling van de Dutch Design Week van dat jaar. Daarop gewezen, levert dat een bescheiden, trotse glimlach op.