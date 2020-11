Hartpatiënt doet oproep vanuit ziekenhuisbed: ‘Blijf niet rondlopen met klachten’

Denzel Dumfries was het fietsen op zijn balkon wel beu: ‘Hoop dat we het ergste nu gehad hebben’

8:30 Het waren misschien wel de langste twee weken van zijn leven, maar Denzel Dumfries was zondag dan eindelijk verlost van het coronavirus. Hij kreeg groen licht om te spelen tegen Willem II en was direct goed voor twee assists. ,,Ik heb me op zitten vreten. Hopelijk hebben we het ergste gehad.”