Hartpatiënten Nederland wil onderzoek naar stent

Sinds 2012 is de Absorb beschikbaar om kransslagaders die vernauwd zijn open te houden en de kans op een hartinfarct te verkleinen. In tegenstelling tot de metalen stents, die permanent in het bloedvat blijven, lossen de nieuwe stents volledig op. Dat biedt in sommige gevallen een voordeel voor patiënten, als later een nieuwe ingreep op dezelfde plaats nodig is. Volgens het online onderzoeksplatform Follow the Money en Argos was al in 2014 duidelijk uit Europees onderzoek dat de Absorb een verhoogd risico gaf op een bloedstolsel in de stent en op een hartinfarct - soms met dodelijke gevolgen. Toch werd de stent in Nederland bij duizenden mensen geplaatst. Pas begin 2017 ontstond er commotie over, nadat het AMC na een langlopend onderzoek opnieuw constateerde dat de Absorb inferieur was aan de metalen stent.