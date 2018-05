Hartritmestoornis vaker bij zijslapers

Uit een peiling onder vijfhonderd patiënten blijkt dat 30 procent van de deelnemers op zijn of haar zij sliep toen de hartritmestoornissen optraden. Bij de deelnemers die op hun rug of buik sliepen, was dit 19 procent.

De enquête werd gehouden op hart.volgers.org. Dit internetplatform voor hartpatiënten is opgezet door cardiologen uit het Catharina Ziekenhuis. Een van hen is Lukas Dekker (foto). "Ik hoorde steeds vaker mensen klagen dat ze meer last hadden van hartritmestoornissen als ze op hun zij sliepen'', zegt de cardioloog. ,,Maar ik kwam dat nergens tegen in de boeken. Dus ik wilde het graag verder onderzoeken.''

De uitkomst leidt tot nieuw inzicht. "Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Het hart klopt onregelmatig, meestal te snel. Zo'n 200.000 mensen in Nederland weten dat ze boezemfibrilleren hebben. Maar wij denken dat er nog zo'n honderdduizend zijn die zich daar niet van bewust zijn. Het is niet direct gevaarlijk, maar veroorzaakt ongemak zoals kortademigheid en slaapgebrek'', legt Dekker uit.

Ophangpunten

"We gingen er altijd vanuit dat elektrificatie de oorzaak is. Nu denken we dat het ook iets met de ophanging van het hart te maken heeft. Het hart heeft alleen ophangpunten aan de achterzijde, aan de longaderen. Wanneer je op je zij draait, komt er trekkracht te staan op de ophanging en dat is precies het gebied waar boezemfibrilleren ontstaat.''