Hartverwarmend: Eindhoven laat zich vanaf thuis zien aan de drone

Dirk Visser en Ines Amesz, die eveneens in Woensel-Noord wonen, steken met hun graffiti kunstwerk op een doek het zorgpersoneel een hart onder de riem. Dirk en Ines maakten het graffitidoek met hun 5-jarige zoon. ,,Hij is een beetje verlegen, dus hij zwaait achter het raam naar de drone”, vertelt Ines. Zowel Dirk als Ines hebben familieleden en kennissen die ten tijde van corona in ziekenhuizen werken.



,,In het Elkerliek in Helmond en in Bernhoven in Uden”, aldus Ines. ,,Mijn zusje werkt in een ziekenhuis in Las Vegas, Verenigde Staten”, vult Dirk aan. ,,Dat is ver van huis, maar ook daar is wordt natuurlijk keihard gewerkt en daar verdienen mijn zusje en haar collega's alle lof voor”, gaat hij verder. ,,Als je naar de verschillen kijkt in zorg tussen Nederland en de VS, is dat enorm bijzonder”, vindt Ines. ,,Kijk alleen al naar het aantal opnames en de enorme druk die daardoor op zorgpersoneel komt te liggen. Ik ben blij dat we hen op deze manier een warm hart kunnen toedragen”, besluit ze.