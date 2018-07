Hayat S. uit Eindhoven schuldig aan poging om bij IS aan te sluiten, geen cel

EINDHOVEN - De Eindhovense Hayat S. (35) is donderdag door de rechtbank schuldig bevonden aan de poging om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS in Syrië. Ze hoeft niet opnieuw de cel in, omdat ze al enige tijd heeft vastgezeten. Maar kreeg een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Al voor de uitspraak van de rechtbank was duidelijk dat S. niet opnieuw in de gevangenis terecht zou komen. Ze reisde weliswaar eind 2016 af richting Syrië, maar strandde bij de grens in Turkije. Desalniettemin eiste het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden bij de rechtszitting een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Volgens het OM deed het niet bereiken van Syrië niks af aan haar bedoelingen.

Jihad

Wat haar bedoelingen waren? Aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS), aldus justitie. Althans een poging daartoe. Ze baseert zich daarbij onder andere op teksten die de Eindhovense achterliet bij haar vertrek uit Nederland.

In een schrift dat werd aangetroffen in haar flat schreef ze over de jihad. ,,Ik ben me ervan bewust dat iedereen dat associeert met aanslagen, onthoofdingen en andere enge dingen. Maar ik bedoel met jihad de persoonlijke strijd die ik aanging met mijn ego, de onderwerping aan Allah."

Humanitaire hulp

Hayat S. ontkende twee weken tijdens de rechtszitting dat ze van plan was om zich aan te sluiten bij de terroristen van Islamitische Staat (IS). Ze gaf wel toen dat ze probeerde vanuit Turkije de grens naar Syrië over te steken om te kijken of ze daar humanitaire hulp kon bieden.

Toen ze Syrië niet binnenkwam met een Nederlands paspoort, keerde ze naar eigen zeggen om en liet ze het erbij zitten. Uiteindelijk werd ze op de terugweg naar huis aangehouden bij de Bulgaarse grens.

Lieke