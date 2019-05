‘Hé gij hing net ook al in Budel’

Met een harde pets gevolgd door een zachte ‘nee hè’ waaiert het stapeltje flyers op de stoep voor het station uiteen. Vers van de pers blijken de nieuwe folders glad. Dorus Manders, campagneleider en zoon van de lijsttrekker, pakt er nog een stapeltje bij om te verdelen onder de handen van de vrijwilligers van vandaag. Met zijn tienen zijn ze en het is vooral familie met twee van de drie zussen van Manders - de andere heeft een groentezaak te runnen- , twee zwagers, Eindhovense partijleden en zoonlief zelf die fungeert als lopende abri met een groot verkiezingsaffiche van zijn vader in de hand. Henk Krol, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de partij, voegt zich voor een uurtje bij hen. Niet in wit met paars windjack maar in lange zwarte winterjas met sjaal. ,,Let maar niet op mijn stem, koutje", verklaart hij zijn krakende stemgeluid. Manders is in zijn sas met zijn komst. ,,Henk heeft het zo druk. Elke afdeling wil Henk hebben. Hij is onze Rutte.”