Heeft u overlast van afval?

Politiek dier struikelde over waterfiet­sen. Oud-wethouder Ton Leenders overleden

8 mei EINDHOVEN - Zijn moeder had graag gezien dat hij priester was geworden maar het werd voor Ton Leenders een carrière in de politiek. Tussen 1966 en 1990 was hij afwisselend raadslid en wethouder in Eindhoven. Afgelopen Bevrijdingsdag (5 mei) overleed Leenders op 85-jarige leeftijd.