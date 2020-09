Kubb, een de mix van schaken (strategie), petanque (de behendigheid van het onderhands gooien) en bowlen (het omkegelen van blokken). Het spel is genoemd naar houten blokken die moeten worden omgegooid. Dat is wat het woord kubb in het Gotlands dialect en in Zweeds betekent, 'houten blok' en Zweden is het land waar het spel zoals het nu wordt gespeeld vandaan komt. Voor gooien worden houten werpstokken gebruikt. Je speelt het op het gras in de tuin of in het park, op de camping of op het strand.

Thuiswedstrijd

Vier jaar op rij werd het toernooi gewonnen door Honkbal Kubb uit Nuenen. Het team speelde de laatste twee jaar als het ware een thuiswedstrijd omdat het toernooi op het honkbalveld werd georganiseerd. Dat was dit jaar voor de derde keer zo. ,,Het is hier allemaal goed geregeld" zegt Michiel van Dijck van de organisatie. ,,We hebben hier lekker de ruimte en met twintig teams is het toernooi goed bezet. Het is zo lekker om buiten bezig te zijn, groot voordeel is dat kubb geen contactsport is. Heerlijk al die levendigheid"

De meeste teams komen uit de buurt, uit Nuenen zelf en Eindhoven maar ook De Kings of Kubb uit Maarssen zijn er, met Janne Ouwerkerk in de gelederen. Hij was ooit Nederlands kampioen. Ze zijn voor de eerste keer aanwezig op de OBKK. ,,We zijn blij met dit toernooi, het is misschien het enige van het jaar, en je kunt mij niet blijer maken dan met een dagje kubb.”

In België veel serieuzer

Jacco, Lesley en Sander van de All Blacks uit Oud-Beijerland kwamen ooit zo enthousiast terug van een vakantie in New Zealand dat ze de naam gebruiken van het rugbyteam en ook het logo van de varen op hun zwarte shirts staat. Ze zijn blij met misschien wel het enige regionale kubb-toernooi van het jaar. Ze gaan naar veel toernooien, ook in België waar Kubb een veel serieuzere status heeft dan in Nederland en waar de lat veel hoger ligt.

,,Het is een leuke hobby" vertelt Sander Holster. ,,We zijn al heel lang vrienden, gaan met elkaar op vakantie en spelen al jaren kubb. Het is een leuk event met vrienden, je moet jezelf niet te serieus nemen en we drinken er een lekker biertje bij." Bij de andere teams staan ze wel bekend als serieus. Ze waren natuurlijk niet zomaar al twee keer Kubb kampioen van Nederland. Uiteindelijk weten zij de finale te bereiken, net als de regerend Brabants kampioen Honkbal Kubb. Het is spannend en ondanks de bewering niet fanatiek te zijn wordt er toch serieus strijd geleverd. Dit wordt uiteindelijk in het voordeel van de All Blacks beslist. De bokaal gaat met hen mee, Honkbal Kubb blijft echter wel het beste team uit Brabant.