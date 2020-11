Heerlijk verdwalen in de boeken van grafisch ontwerper Anthon Beeke

EINDHOVEN - Dat de inhoud van een boekenkast veel over een persoon zegt, bewijst de expositie 'BOEKen DELEN' in het Albert van Abbehuis. Daar is de collectie boeken van grafisch ontwerper Anthon Beeke (1940- 2018) te zien.

Bij binnenkomst in het imposante Albert van Abbehuis krijg je witte handschoentjes uitgereikt. Het idee erachter: je mag alle boeken in deze expo op je gemak doorbladeren. Een bibliotheek vol boekenkasten die zijn ingericht op thema's zoals erotiek, typografie, fotografie en mode. Aan de bezoeker om het thema te onderscheiden per boekenkast en ruimte. Alles is open voor eigen interpretatie.

Erotische titels en afbeeldingen

Volledig scherm Anthon Beeke (1940-2018). © Ruud Balk Het Albert van Abbehuis leent zich met zijn hoge plafonds en karakteristieke glas-in-loodramen perfect voor deze expo. In iedere ruimte van huis is een kamer zo ingedeeld dat je lekker aan een tafeltje kunt gaan zitten. Met een leeslampje erbij, neem je de boeken van Beeke uitgebreid door. Zo is de erotiektafel niet te missen: rode boeken in allerlei formaten met erotische titels en afbeeldingen. De zin All art is erotic prijkt in de typografie van het blote meisjes-alfabet (1969) van Beeke aan de muur en lieflijke boekjes over erotiek in de kunst liggen op tafel.

Anthon Beeke was een Amsterdamse, grafisch ontwerper en ontwierp onder meer posters voor Toneelgroep Amsterdam, Kunstrai en het Centraal Museum. Ook maakte hij boeken en tijdschriften. Zijn partner Lidewij Edelkoort (zij exposeert in de Kazerne en Van Abbe met de dubbeltentoonstelling New Melancholy) had na zijn overlijden de wens om de wereld te inspireren met zijn boeken.

Via de Dutch Design Foundation kwamen Edelkoort en medecurator/artdirector Charlotte Grün (Studio OOK) samen. Ze spitten dagenlang Beeke's boekenkast in Amsterdam door en zo ontstond de expositie. Grün vertelt: ,,Lidewij en ik kenden elkaar nauwelijks. Door deze expo zijn we dichterbij elkaar en bij Anthon gekomen. Het is een collectie waarin Anthon herleeft. De Dutch Design Foundation stelde het huis beschikbaar voor de expo. Die zit vol verhalen van verhalen van verhalen. Dat maakt het bijzonder." Behalve de tafels en boekenkasten vol boeken, hangen er posters die Beeke heeft ontworpen. De boeken die hij verzamelde, dienden vaak ter inspiratie voor zijn grafische werk.

Nijntje-poster

In één hoekje in het huis is aandacht besteed aan een vriend van Beeke: Dick Bruna. In de aantekeningen in de boeken die erbij liggen, is te zien dat ze het goed konden vinden. Ook de Nijntje-poster die Beeke voor Bruna's expositie in het Centraal Museum ontwierp, is te zien.

De expositie blijft tot het einde van dit jaar in het Albert van Abbehuis en wordt daarna een rondreizende collectie die in verschillende openbare bibliotheken in het land neerstrijkt. De droom van de curators: over een paar jaar een nieuwe boekencollectie laten zien en zo de ideale culturele bibliotheek creëren. In de wereld van een ander stappen en daarin verdwalen; het is de moeite waard.

BOEKen DELEN is van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur te zien in het Albert van Abbehuis in Eindhoven.